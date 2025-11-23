Fratelli d'Italia in Valle Elvo: viabilità, sicurezza, famiglia e sanità al centro dell’incontro

Viabilità locale, sicurezza nei piccoli comuni, politiche per la famiglia e sanità territoriale. Sono stati questi i temi principali dell’incontro organizzato sabato 22 novembre dal circolo di Fratelli d’Italia della Valle Elvo, nella sala comunale di Donato, per un confronto sulle priorità del territorio. Le numerose domande arrivate dal pubblico che ha gremito la sala, hanno riguardato i progetti infrastrutturali della valle, la sicurezza di alcune aree e la sanità.

Ambiti su cui i rappresentanti di Governo e Regione hanno ribadito gli impegni già affrontati con importanti misure nazionali e locali. Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha spiegato come lo Stato è accanto ai Comuni: «Quando ci sono progetti concreti che riguardano la viabilità noi siamo disponibili ad accompagnare i paesi nel percorso con Regione e ministeri. Dobbiamo evitare che le esigenze come quelle della Valle Elvo vengano ingabbiate da rigidità burocratiche o da chi antepone polemiche ideologiche alla collaborazione istituzionale. Il controllo del territorio e i collegamenti stradali nelle aree lontano dalle città non sono un dettaglio: sono una questione di dignità per chi qui vive e lavora».

Delmastro ha ribadito la volontà di «rimanere a disposizione affinché le amministrazioni locali non siano lasciate sole». Il vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino ha portato l’attenzione sul ruolo dei servizi alle famiglie, anche per chi vive nei piccoli centri: «Prolungare gli orari degli asili nido, interamente a carico della Regione, permette alle mamme e ai papà di lavorare senza vedere il proprio stipendio assorbito dalle rette. È una politica che sostiene davvero l’occupazione femminile e la libertà delle famiglie. E il territorio biellese ha risposto benissimo anche quest’anno a questa misura».

Chiorino ha poi dedicato ampio spazio al tema dei giovani: «Rifiutiamo l’idea che per costruirsi un futuro occorra andar via. Nel Biellese, con Città Studi, ITS gratuiti e nuovi percorsi legati al tessile e alla moda, stiamo creando opportunità reali. Il 90% degli studenti degli ITS trova lavoro nell’ambito studiato entro un anno dal diploma: questo è ciò che dobbiamo raccontare alle nuove generazioni».

Il consigliere regionale Davide Zappalà ha ricordato i risultati ottenuti sul fronte sanitario, particolarmente importanti per un territorio montano: «La sanità territoriale è un presidio fondamentale per aree come la Valle Elvo. Negli ultimi anni abbiamo investito per potenziare strutture e tecnologie, e continueremo a farlo, perché chi vive in montagna deve poter contare su servizi efficienti e accessibili. Le sollecitazioni arrivate sono preziose: le porteremo in Regione, perché questi territori meritano attenzione costante e interventi mirati».

Il presidente del circolo FdI della Valle Elvo, Fabio Quaregna, ha aperto la serata introducendo i temi dell’incontro: «Ringrazio il sottosegretario Delmastro, il vicepresidente Chiorino e il consigliere Zappalà per la loro disponibilità e per l’attenzione costante che dimostrano verso il nostro territorio. La partecipazione testimonia la voglia di essere ascoltati. Fratelli d’Italia vuole essere una forza politica presente e radicata nei territori, capace di raccogliere segnalazioni e trasformarle in proposte. Continueremo a organizzare momenti come questo perché solo con l’ascolto quotidiano possiamo costruire risposte concrete alle esigenze della Valle Elvo. E grazie al sindaco di Donato, Fausto Francisco, per l'ospitalità».