A 51 anni verso Madrid, la nuova avventura Erasmus di Mariantonietta Pace FOTO

L’Erasmus non è solo un’avventura da vivere a vent’anni. Lo sa bene Mariantonietta Pace, 51 anni, che, il prossimo anno, partirà per Madrid, per prendere parte a questa esperienza di studio e di crescita personale.

Originaria di Matera, vive a Vigliano Biellese da 22 anni. Ha lavorato prima come insegnante poi come impiegata di Poste Italiane. È laureata in informatica ma due anni fa, spinta dalla passione per la cultura e il turismo, ha deciso di ricominciare a studiare, per concludere il suo percorso formativo. Si è iscritta, quindi, al corso di Laurea in Cultural Heritage and Creativity for Tourism and Territorial Development dell’Università degli Studi di Torino, tenuto presso il Campus di Città Studi di Biella. Tra le lezioni e il lavoro ha fatto domanda per il progetto Erasmus, senza grandi aspettative. Con sua sorpresa, è stata selezionata.

La partenza è prevista per gennaio 2026, così, ha chiesto un congedo per poter trascorrere i nove mesi a Madrid, Tuttavia, Poste Italiane ha rifiutato la sua richiesta. A questo punto, Mariantonietta non ci ha pensato due volte e ha deciso di dimettersi. Nel frattempo, sta lavorando alla sua Tesi sul turismo industriale: un parallelo tra la rete Museale Biellese e l’associazione spagnola AOTI (Asociación de Operadores de Turismo Industrial), che si occupa di valorizzare il turismo industriale come forma di turismo orientato alla scoperta del patrimonio storico e delle aree industriali e produttive.

Il prossimo anno, dunque, avrà l’opportunità di collaborare attivamente con questa realtà. E la famiglia? Suo figlio ha 20 anni e sta frequentando i corsi online dell’università di Navarra, grazie al programma Virtual Mobility promosso dall’Università degli Studi di Torino. Anche lui presto farà domanda per l’Erasmus. “Il marito è dispiaciuto” racconta scherzando, ma è consapevole della sua curiosità fuori dagli schemi, della sua sete di conoscenza e di libertà, che la spinge a continuare a studiare e a viaggiare, anche da sola. Ha da poco concluso un itinerario avventuroso attraverso la Cina in treno e non sarà di certo lui a fermare la sua voglia di esplorare il mondo, al contrario, la accompagnerà a Madrid in auto, direttamente da Biella.

Mariantonietta ha partecipato anche ad una selezione per giovani imprenditori; così, terminata la tesi inizierà un percorso come gestore delle destinazioni turistiche in Spagna; un percorso professionale che le permetterà di lavorare da remoto, letteralmente “senza confini”, soddisfacendo la sua infinita curiosità. Non dimentica, però, la città di Biella che l’ha accolta e non esclude la possibilità di tornare per mettere in pratica le competenze acquisite, con l’obiettivo, più che mai attuale e prioritario, di valorizzare e far conoscere le bellezze del Biellese.