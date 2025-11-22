Tragedia a Vigliano, trovato senza vita in casa: aveva 55 anni

Drammatica scoperta nel comune di Vigliano Biellese, dove un uomo di 55 anni è stato trovato senza vita in casa. La vittima si chiamava Fabrizio Brevi.

La tragedia si è consumata nella serata di ieri, 21 novembre. Sul posto sono intervenuti celermente i Vigili del Fuoco, assieme ai sanitari del 118 e ai Carabinieri, ma non si è potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto per cause naturali. Dopo aver informato il magistrato di turno, la salma è stata poi affidata ai familiari per le esequie funebri.

La veglia di preghiera sarà recitata a Ronco Biellese alle 18 di domani nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo. Sempre qui avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Bonino, alle 14.30 di lunedì 24 novembre.