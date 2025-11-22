Torna a Cossato la “Banca del Giocattolo”: raccolta dal 1° al 6 dicembre

Il Comune di Cossato rinnova anche quest’anno la propria adesione alla Banca del Giocattolo, iniziativa dedicata alla raccolta di giochi nuovi o in ottimo stato da destinare ai bambini di famiglie in difficoltà.
La raccolta sarà attiva da lunedì 1 a sabato 6 dicembre presso l’Ufficio Informagiovani di Villa Ranzoni, in via Ranzoni 24. I cittadini potranno consegnare i giocattoli negli orari indicati, validi dal 1° al 5 dicembre:
Lunedì 1: 9.00-12.00 / 14.00-16.00
Martedì 2: 9.00-12.00 / 14.00-18.00
Mercoledì 3: 9.00-12.00
Giovedì 4: 14.00-18.00
Venerdì 5: 9.00-14.00
L’iniziativa è promossa dall’Ufficio Servizi Sociali, Culturali e alla Persona del Comune di Cossato, che invita la cittadinanza a partecipare per offrire un gesto di solidarietà a favore delle famiglie del territorio.