21 novembre 2025

Biella, verso le elezioni dei nuovi consigli di quartiere, dove si vota e quando

Si ricorda che, per le elezioni dei componenti dei Consigli di Quartiere, si potrà votare il 30 novembre 2025, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, nei seguenti luoghi:

1) Quartiere Centro presso Sala Consiliare di Palazzo Oropa, Via Battistero n. 4;

2) Quartiere Riva presso Salone Parrocchiale, Piazza San Giovanni Bosco n. 4;

3) Quartiere Vernato Thes presso Centro Incontro Anziani, Via Ivrea n. 14;

4) Quartiere Villaggio Lamarmora presso Casa di Giorno, Via Corridoni n. 5;

5) Quartiere San Paolo - Masarone - Villaggio Sportivo presso Ex Centro Diurno, Via Trento n. 16/C;

6) Quartiere Piazzo presso Sala Parrocchiale, Piazza Cisterna n. 1;

7) Oremo-Barazzetto-Vandorno presso Teatro Parrocchiale Vandorno, Strada Barazzetto Vandorno n. 164;

8) Quartiere Valle Oropa presso Asilo di Cossila San Giovanni, Via Santuario d’Oropa n. 343;

9) Quartiere Chiavazza presso Salone Parrocchiale, Via Firenze n. 1;

10) Quartiere Pavignano - Vaglio Colma presso Associazione Pavignano Sport, in Pavignano,

Via Rappis n. 11.


 

