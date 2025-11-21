Fondazione CRB 2026: opportunità, bandi e progetti per comuni e associazioni del Biellese

Un investimento complessivo di 6 milioni di euro, che salgono a quasi 6,3 milioni considerando l’utilizzo del credito d’imposta, suddivisi nelle tre aree principali: Educazione e Ricerca, Cultura e Territorio e Welfare. E' quanto ha messo a disposizione per il territorio di Biella la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella attraverso il Documento Programmatico Previsionale (DPP) 2026, nel quale ha delineato le principali linee di intervento e le risorse destinate al territorio per il prossimo anno.

L’incontro ha rappresentato un momento di approfondimento importante, in cui sono stati illustrati bandi, progettualità e modalità di partecipazione, partendo dagli obiettivi strategici indicati nel Documento Programmatico Pluriennale 2025-2028. Il Presidente della Fondazione, Michele Colombo, ha sottolineato come l’ente sia sempre più vicino agli enti del territorio, con particolare attenzione ai comuni e agli enti pubblici, confermando la volontà di proseguire con incontri dedicati in diverse località del Biellese per spiegare i nuovi strumenti a disposizione. Tra le novità del 2026 spicca il bando “+Territori”, trasversale alle diverse aree di intervento, pensato per consolidare e potenziare le azioni già in corso.

Il DPP è strutturato in capitoli che, grazie ai dati di OsservaBiella, offrono analisi di contesto e obiettivi trasversali, come la young vision, la programmazione condivisa e l’accrescimento delle competenze. Il documento è accompagnato da strumenti pensati per rendere immediata la consultazione dei bandi, tra cui un calendario pieghevole e un video di 4 minuti che illustra il funzionamento e le attività della Fondazione.

Anche il Segretario Generale, Andrea Quaregna, ha evidenziato il lavoro trasversale degli uffici interni e la varietà di strumenti utilizzati dall’ente per intervenire sul territorio: dai bandi alle coprogettazioni, dai progetti propri alle società strumentali come Città Studi S.p.A. e Palazzo Gromo Losa S.r.l., fino all’utilizzo di immobili concessi in comodato gratuito a fini di interesse collettivo.

Per continuare il dialogo con la comunità e favorire la partecipazione degli enti locali e delle associazioni, la Fondazione ha programmato una serie di incontri di presentazione del DPP 2026:

25 novembre, ore 18 – Cella Grande, Viverone, Via Cascine di Ponente 21

1 dicembre, ore 18 – Polivalente, Occhieppo Inferiore, Via Caralli 7

2 dicembre, ore 18 – Teatro Giletti, Ponzone, Piazza XXV Aprile

4 dicembre, ore 18 – Sala Eventi “G. Pizzaguerra”, Cossato, Via Ranzoni 28

Il documento completo, con tutti i dettagli sui bandi e sulle iniziative previste per il 2026, è disponibile sul sito ufficiale della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.