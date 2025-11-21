“NEI SECOLI FEDELE – I Carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri” in esposizione a Cossato FOTO

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 21 novembre, è stata inaugurata la mostra “NEI SECOLI FEDELE – I Carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri”, promossa dal Comando Provinciale Carabinieri di Biella con il patrocinio del Comune di Cossato.

L’esposizione, che fino al 9 novembre è stata ospitata nei locali del Cantinone della Provincia, trova ora una nuova collocazione a Cossato, dove sarà visitabile con ingresso dagli Uffici Comunali di Piazza E. Tempia.

La mostra ripercorre oltre due secoli di storia dell’Arma sul territorio biellese, attraverso documenti, immagini e testimonianze che raccontano l’evoluzione del ruolo dei Carabinieri e il loro legame con la comunità locale.

Presente all'evento oltre che i rappresentanti dell'Arma e dell'amministrazione di Cossato con anche il sindaco Enrico Moggio e la curatrice della mostra, Claudia Ghirardello.

Nel 1995, divenuta operativa la Provincia di Biella, veniva istituito anche il corrispondente Comando Provinciale Carabinieri che nell'anno corrente festeggia il proprio trentennale. La mostra mira a illustrare la realtà e l'operato dei Carabinieri nel territorio biellese. Partendo dal documento che sancisce l'istituzione delle tre Stazioni, si giunge alle immagini attuali di uomini e donne dell'Arma.