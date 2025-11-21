Vigliano Biellese, trovata in casa senza vita: si tratta di Silvia Tarello

Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 13:00, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Felice Trossi, a Vigliano Biellese, per la presenza di una persona all’interno di un’abitazione. Gli operatori hanno chiesto il supporto delle forze dell'ordine.

I Vigili del Fuoco, dopo aver forzato la grata di una finestra, sono riusciti ad accedere all’alloggio e ad aprire l’ingresso, consentendo l’intervento dei Carabinieri di Vigliano Biellese e del personale sanitario. La donna, Silvia Tarello, 85 anni, è stata rinvenuta priva di vita nella camera da letto.

Il decesso è attribuito a cause naturali e la salma è stata affidata ai familiari.