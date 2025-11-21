Scontro fra due auto a Mongrando: intervengono i Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 20 novembre, intorno alle ore 17:00, si è verificato uno scontro fra due veicoli nei pressi di un incrocio a Mongrando. Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenuti i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

L’incidente ha visto coinvolti due uomini: uno del '75, residente nella Valle Elvo, e un uomo del '47 di Biella. Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno collaborato nelle operazioni di sicurezza, mentre il 118 ha inviato personale sanitario per le necessarie valutazioni. Contattato anche il servizio di pulizia stradale per la sicurezza stradale.

In tempi brevi, la viabilità è stata ripristinata e i due conducenti, fortunatamente illesi, hanno rimosso i veicoli dalla carreggiata.