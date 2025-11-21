Salussola, controlli anti-furto nel Biellese: tre denunciati con attrezzi da scasso FOTO

Da alcune settimane, visto il crescente numero di furti in abitazione, i Carabinieri del Comando Provinciale di Biella hanno iniziato una mirata azione di contrasto, attivando un servizio rinforzato e dedicato di pattuglia nei comuni e nelle fasce orarie in cui si sono verificate la maggioranza degli episodi. I risultati non si sono fatti attendere: oltre ad aver osservato un netto calo dei reati consumati, sono stati individuati alcuni soggetti che verosimilmente stavano per commettere furti.

In particolare, alcune sere fa, una pattuglia della Stazione di Salussola ha notato, lungo la S.P. 230 in direzione di Biella, un furgone sospetto e lo ha fermato per un controllo. A bordo vi erano tre cittadini rumeni, un 26enne, un 39 enne ed un 54 enne, provenienti dalla provincia di Milano, tutti con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, vestiti con tute scure e felpe con cappuccio. Visti i precedenti e la situazione, i militari hanno perquisito i tre uomini ed il furgone, trovando guanti da lavoro ed una serie di arnesi da scasso, una pinza spela fili, tenaglie, un taglierino, un palanchino in metallo lungo 70 cm, tutti accuratamente nascosti in una cavità di uno sportello.

I tre sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica di Biella per possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli e poi, visti i fatti ed i loro precedenti, è stata proposta alla Questura l'emissione nei loro confronti della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio per impedirgli di fare ritorno in questa Provincia, misura immediatamente emessa.

Si ricorda che si versa nella fase di indagini preliminari e che gli indagati, da ritenere innocenti sino a condanna definitiva, potranno portare elementi a sostegno della propria estraneità negli stadi successivi del procedimento.