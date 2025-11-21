Biella, asfaltature 2025: "Cantieri al termine, nonostante il Milleproroghe"

I lavori di asfaltatura programmati per il 2025 stanno finalmente entrando nella fase conclusiva. Tuttavia, quest’anno i tempi previsti sono stati significativamente allungati, a causa di ritardi nella disponibilità dei fondi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Decreto Milleproroghe, il 21 maggio 2025, aveva inizialmente stabilito un taglio del 70% sui fondi già programmati per la manutenzione delle strade provinciali per il periodo 2025-2028, riducendo le risorse disponibili di circa il 50% fino al 2028. La decisione ha suscitato preoccupazione nelle Province che rischiavano di perdere risorse cruciali per la sicurezza e la viabilità delle strade.

In risposta alle richieste di intervento, il MIT ha parzialmente rettificato la decisione, ma ha posto delle condizioni stringenti: le Province dovevano avviare le gare d’appalto per l’utilizzo dei fondi entro il 30 settembre 2025, pena la revoca delle risorse.

Nonostante le notevoli difficoltà e i tempi estremamente ristretti imposti dal Ministero, la Provincia di Biella è riuscita ad accelerare l’intero iter amministrativo, rispettando tutte le scadenze previste. Gli Uffici provinciali, con coordinamento e prontezza, hanno lavorato per avviare, gestire e chiudere le procedure di gara entro il termine perentorio del 30 settembre 2025, cosicché i lavori di asfaltatura hanno potuto prendere avvio nei tempi necessari, evitando così la perdita dei fondi e garantendo al territorio interventi che altrimenti sarebbero stati compromessi.

Tuttavia, le risorse disponibili restano limitate. Per la Provincia di Biella, l’importo complessivo trasferito dal MIT per l’annualità corrente è stato di 728mila euro, una cifra che permette di intervenire solo sui tratti di strada più danneggiati e urgenti.

Tra le strade che sono state oggetto di intervento ci sono la SP 419 della Serra, la SP 500 Valle Elvo, la SP 503 Occhieppo Superiore - Pollone, la SP 504 Cossila S. Giovanni - Pollone, la SP 502 Sordevolo - Biella, la SP 143 Vercellese, la SP 105 Andorno Micca - Mosso, la SP 232 Panoramica Zegna e la SP 235 di Azoglio.