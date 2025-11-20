Bilancio 2026 e scuole nel prossimo Consiglio Comunale di Biella

Il Consiglio Comunale di Biella si riunirà il 25 novembre, alle 14,30, a Palazzo Oropa, per una seduta straordinaria. La prima parte sarà dedicata alle interrogazioni, che riguardano sicurezza dei ponti, manutenzione del parcheggio della funicolare, lavori e illuminazione alla scuola di Chiavazza, oltre ad altri problemi di servizi cittadini.

Dalle 16,00 inizierà la seduta di consiglio e si parlerà di bilancio di previsione 2026-2028, variazioni urgenti al bilancio in corso, aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, e approvazione del nuovo regolamento di contabilità. Oltre a questi, permesso di costruire in deroga all’asilo Vandorno, e riconoscimento di debiti fuori bilancio a seguito di provvedimenti del Tribunale.

Si discuterà anche di commercio e attività produttive, con l’adesione all’associazione “Distretto del Cibo delle Valli Biellesi, della Baraggia e della Pianura Vercellese”, e dell’attivazione della Conferenza dei Sindaci presso l’ATC Piemonte Nord.