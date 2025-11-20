Biella inaugura la prima Portineria di comunità in un contesto artistico, all'Opificio dell'Arte FOTO

La Rete delle Portinerie di comunità®, modello di welfare culturale e sociale già riconosciuto a livello nazionale e definito best practice dall’European Social Fund della Comunità europea, arriva oggi a Biella. L’inaugurazione della prima struttura cittadina è avvenuta giovedì 21 novembre all’Opificio dell’Arte, ospitata all’interno della scuola di danza, musica e teatro, segnando la prima esperienza in Italia di portineria di comunità in un contesto artistico. Presenti all'evento anche le istituzioni, volontari e rappresentanti delle realtà che ruotano attorno al progetto.

Il progetto, ideato dalla Rete Italiana di Cultura Popolare, è un modello registrato e innovativo, che prevede una “Scuola delle Portinerie di comunità” e un originale contratto di social franchising, sviluppato insieme al Politecnico di Milano e a un team legale dedicato. Attualmente, le portinerie attive in Italia sono sei, tutte pensate come luoghi di welfare di comunità culturale e sociale.

La portineria di Biella si ispira al modello pilota di Porta Palazzo, che ha fornito la base per costruire una rete capace di reinventare il senso di comunità, condividere buone pratiche e sperimentare un nuovo welfare di comunità, basato sulla partecipazione attiva dei cittadini e sulle narrazioni generative.

Uno strumento chiave del progetto è il Portale dei Saperi, piattaforma che permette alle portinerie di far incontrare competenze e bisogni, favorendo la co-progettazione di azioni culturali, sociali e di inclusione.

La Portineria di comunità offre una rete di servizi di prossimità e sostegno quotidiano gratuiti e a donazione, tra le sedi dell’Opificiodellarte, Anteo Impresa Cooperativa Sociale, Associazione Underground OdV e Diritti e Doveri:

• supporto nella ricerca del lavoro e nella lotta alle discriminazioni,

• facilitazione digitale e assistenza per pratiche online (SPID, cambio medico, ecc.),

• contrasto alla povertà energetica

• commissioni e aiuti domestici,

• corsi e attività culturali e formative a costi accessibili,

• doposcuola, petsitting, plantsitting e volontariato,

• supporto linguistico e aiuto nell’allestimento di piccoli eventi,

• spazi di ascolto, incontro e socialità aperti a tutti.

Per informazioni: Portineria di comunità Biella, Via De Agostini 7/C - Biella biella@portinerie.it 351 393 3661 https://www.portineriedicomunita.eu/portineria-di-comunita-biella/

La Portineria sarà aperta da lunedì 24 novembre:

il lunedì, il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 19,

il martedì dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17

il mercoledì dalle 11 alle 15.