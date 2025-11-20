Biella, i luoghi simbolo dei comuni “illuminati di rosso” per dire NO alla violenza sulle donne

In vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il tavolo “Una città per le donne”, coordinato dalla Consigliera di Parità della Provincia di Biella, ha deciso quest’anno di lanciare a tutto il territorio un invito speciale: “Illumina di rosso”.

L’iniziativa propone ai comuni della provincia di Biella di illuminare di rosso, nella serata del 25 novembre (o nei giorni immediatamente precedenti), la facciata del Municipio, un monumento, una fontana o un luogo simbolico del proprio paese. Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico, per stimolare riflessione, azioni concrete e una rinnovata sensibilità su un tema che ci interpella come comunità: la lotta contro ogni forma di violenza sulle donne.

I comuni che aderiranno sono invitati a inviare una fotografia dell'illuminazione. Le immagini saranno raccolte e condivise per dare visibilità a una rete territoriale unita, solidale e attiva, capace di trasformare la luce simbolica del rosso in un messaggio concreto di impegno e speranza. Nel frattempo, in alcuni paesi, sono già stati illuminati i luoghi simbolo di ogni comunità, come nel comune in Borriana.

“Un ringraziamento sincero a tutte le amministrazioni comunali che, con la loro adesione, contribuiranno a diffondere consapevolezza e a rendere visibile l’impegno del nostro territorio contro la violenza di genere” sottolinea la consigliera di Parità della Provincia di Biella Erika Vallera.