Vigliano, auto finisce contro un palo della luce FOTO

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale autonomo, avvenuto intorno alle 19.30 di oggi, 19 novembre, in prossimità della Bennet di Vigliano Biellese. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine un'auto ha terminato la sua corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica, rimasto pericolosamente inclinato.

Sul posto sono giunti velocemente i sanitari del 118 per la prima assistenza alle persone a bordo del mezzo: dalle prime informazioni raccolte, sembra che due donne siano state trasportate in ospedale per gli accertamenti di rito. Non sono note, al momento, le loro condizioni di salute.

Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e i Vigili del Fuoco di Biella, impegnati nella messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente.