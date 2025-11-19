Borriana: convocato il Consiglio Comunale straordinario

A Borriana oggi mercoledì 19 novembre 2025, alle ore 19:00, si terrà una seduta straordinaria e pubblica del Consiglio Comunale, presso la Sala Consiliare Falcone e Borsellino in Piazza Mazzini 16.

Durante la riunione, i consiglieri discuteranno diversi punti all’ordine del giorno. Tra questi, la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente, la quarta variazione al bilancio di previsione 2025/2027, e la modifica del Regolamento per la gestione del sistema di videosorveglianza. Non mancheranno, inoltre, le comunicazioni del Sindaco.

La seduta è aperta al pubblico, permettendo a cittadini e interessati di seguire da vicino le decisioni dell’amministrazione. Tutti i documenti ufficiali relativi all’ordine del giorno sono consultabili all’albo pretorio del Comune.