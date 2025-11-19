Provincia, costituita la Consulta Ambiente di Biella

Allo scopo di dare seguito alle richieste avanzate da alcune Associazioni operanti sul territorio, la Provincia di Biella, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 22 settembre 2025, ha istituito la Consulta Provinciale Ambientale.

La Consulta si configura come organo consultivo permanente, volto a promuovere un tavolo di confronto e dialogo tra l’Amministrazione Provinciale e le associazioni, i comitati e i movimenti ambientalisti operanti nel territorio provinciale.

L’obiettivo è quello di creare uno spazio stabile di ascolto, proposta e condivisione, aperto al contributo delle realtà locali attive in ambito ambientale. Possono presentare la propria candidatura le associazioni, i comitati e i movimenti ambientalisti in grado di dimostrare la rappresentatività e un impegno continuativo sul territorio provinciale.

Ogni soggetto candidato dovrà individuare un proprio rappresentante, coincidente con il legale rappresentante o con altra persona formalmente delegata dallo stesso a partecipare ai lavori della Consulta. In prima istanza, le candidature presentate entro il 30 novembre 2025 saranno esaminate in occasione della prima seduta utile della Conferenza dei Capigruppo, ai fini della costituzione della Consulta.