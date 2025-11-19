Biella, Questura e Comune insieme contro la violenza sulle donne: locandine e poster nei luoghi di aggregazione

Portare all'attenzione della cittadinanza il tema della violenza di genere nei luoghi della quotidianità, trasformandoli in spazi di informazione e vicinanza per chi vive, o teme di subire, tali situazioni. È l'obiettivo condiviso di Questura e Assessorato al Commercio del comune di Biella che, per la prima volta, hanno deciso di unire le forze per dare vita ad un progetto di profonda sensibilizzazione, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, nell'ambito della campagna permanente della Polizia di Stato dal titolo “....questo NON è AMORE”.

A tal fine, sono state realizzate 300 locandine e numerosi poster da affiggere in negozi, centri commerciali, locali e luoghi di aggregazione. Tra questi figurano Palazzo Oropa, l'Informagiovani, la sede delle associazioni di categoria del commercio; inoltre, saranno presenti un paio di centri di raccolta nei rioni di Pavignano e Chiavazza, così da distribuire il materiale informativo anche nei quartieri periferici del capoluogo di provincia. Su ogni locandina (con soggetto e illustrazione di Giulia Bertagnolio) ci sarà un QR code che rimanda direttamente al sito istituzionale della Polizia di Stato e alla pagine dedicate alla campagna nazionale, dove sono state raccolte testimonianze reali, informazioni utili e strumenti di tutela.

“Credo ancora molto nella forza dell'impatto visivo, nonostante si viva nell'età dei social e del digitale – sottolinea il Questore Delia Bucarelli – Un sistema come questo può catturare l'attenzione necessaria del cittadino. Inoltre, questa attività rappresenta solo una delle diverse iniziative che la Questura di Biella sta portando avanti in occasione di questa giornata. Un impegno costante volto a promuovere la prevenzione, l'ascolto e il sostegno per le vittime, oltre a creare una rete di appoggio, pronta ad ascoltare e sostenere tutte queste donne facendole sentire meno sole”.

Per l'assessore al Commercio Anna Pisani si tratta di una lodevole iniziativa “resa possibile grazie anche alla disponibilità e alla sensibilità dimostrata dai commercianti biellesi, che hanno aderito con spirito di collaborazione alla proposta, comprendendone l'importanza sociale. È una campagna efficace che affronta un tema di stretta attualità, a cui occorre porvi rimedio”.