La Portineria di comunità Biella presenta il nuovo progetto sulla città, coprogettato con l’ecosistema del territorio

Biella – La Portineria di comunità si diffonde tra l’Opificiodellarte e i luoghi sociali della città, e presenta nuove attività e servizi coprogettati insieme alla Rete italiana di cultura popolare, Anteo Impresa Cooperativa Sociale, Associazione Underground OdV, Diritti e Doveri. Un percorso condiviso che rafforza l’idea di una Portineria diffusa, aperta, accogliente e capace di mettere in dialogo persone, associazioni e istituzioni del territorio.

Nata all’interno della scuola di danza, musica e teatro, la prima esperienza in Italia In un contesto artistico, si allea agli enti del terzo settore della città per creare un sistema di servizi che spaziano dal segretariato sociale alle azioni culturali e sportive, dalla facilitazione digitale ai servizi di prossimità e a tante novità, come quella del contrasto alle povertà energetiche, insieme a Banco dell’energia e Iren.

I servizi della Portineria di comunità

La Portineria di comunità offre una rete di servizi di prossimità e sostegno quotidiano gratuiti e a donazione, tra le sedi dell’Opificiodellarte, Anteo Impresa Cooperativa Sociale, Associazione Underground OdV e Diritti e Doveri:

•

supporto nella ricerca del lavoro e nella lotta alle discriminazioni,

•

facilitazione digitale e assistenza per pratiche online (SPID, cambio medico, ecc.),

•

contrasto alla povertà energetica

•

commissioni e aiuti domestici,

•

corsi e attività culturali e formative a costi accessibili,

•

doposcuola, petsitting, plantsitting e volontariato,

•

supporto linguistico e aiuto nell’allestimento di piccoli eventi,

•

spazi di ascolto, incontro e socialità aperti a tutti.

Per informazioni: 📍 Portineria di comunità Biella, Via De Agostini 7/C - Biella 📧 biella@portinerie.it 📞 351 393 3661 🌐 https://www.portineriedicomunita.eu/portineria-di-comunita-biella/

La Portineria sarà aperta dal lunedì 24 novembre:

il lunedì, il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 19,

il martedì dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17

il mercoledì dalle 11 alle 15.

Cosa sono le Portinerie di comunità?

La Rete delle Portinerie di comunità® è un progetto ideato dalla Rete Italiana di Cultura Popolare per rispondere ai bisogni sociali dei territori. Nato nel mercato di Porta Palazzo a Torino, si sta diffondendo in tutta la penisola con un approccio che sperimenta un nuovo welfare di comunità, fondato sulla partecipazione, sulla condivisione dei saperi e sulla valutazione qualitativa delle relazioni. Oggi i processi sono sostenuti da una Scuola di formazione e da un gruppo di ricerca, impegnati a replicare le Portinerie e a inserirle in una rete nazionale, trasmettendo metodologie e strumenti adattati a ciascun territorio.

Sito web: www.portineriedicomunita.eu

Il libro: Ci prendiamo cura delle comunità. Strumenti, metodi e processi sull’attivazione di comunità.

https://www.reteitalianaculturapopolare.org/casa-editrice.html

https://www.reteitalianaculturapopolare.org/shop.html

