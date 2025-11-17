Piedicavallo, parte l’iter per la revisione del piano regolatore generale comunale

In ottemperanza alla delibera della Giunta Comunale di Piedicavallo, è stato avviato il lungo e complesso iter per la revisione del piano regolatore generale comunale, che conformerà, tra l’altro, lo strumento urbanistico ai seguenti adempimenti obbligatori relativi a: Piano Paesaggistico regionale; parametri edilizi ed urbanistici definiti con il R.E.T. Regionale; normativa sul commercio; indicazioni contenute nel Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.); piano territoriale regionale (P.T.R.); normativa prevista dal PAI; normativa sismica, oltre a studi di Valutazione Ambientale Strategica e verifica di compatibilità acustica.

“Al fine di garantire la massima partecipazione della popolazione, già in questa fase iniziale, chiunque ne abbia interesse potrà far pervenire agli uffici comunali proposte e/o segnalazioni relative alla revisione generale del piano regolatore generale comunale – riporta il Comune in una nota - Le proposte e le osservazioni, in forma scritta e senza particolari formalità, dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Non verranno protocollate o considerate proposte pervenute in forma anonima”.