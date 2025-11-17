Carabinieri, ritrovata refurtiva nei boschi di Candelo FOTO

La Stazione Carabinieri di Candelo comunica il ritrovamento di una significativa quantità di refurtiva recuperata durante la serata di sabato 15 novembre, in una zona boschiva del territorio comunale.

A seguito del recupero, gli oggetti sono stati catalogati e messi in sicurezza. Tutta la refurtiva è attualmente custodita presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Candelo e rimane a disposizione dei legittimi proprietari per il riconoscimento e la successiva restituzione.

Si invitano pertanto i cittadini che abbiano subito episodi di furto di recente a recarsi presso il Comando, portando con sé la documentazione necessaria per attestare la proprietà dei beni (come la denuncia di furto o elementi identificativi).

Per fissare un appuntamento o per richiedere ulteriori informazioni, si prega di contattare direttamente la Stazione Carabinieri di Candelo al numero 015.2536037.