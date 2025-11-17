Cossato, al via la posa della nuova rete in fibra ottica

FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, ha avviato, in sinergia con l’amministrazione comunale di Cossato, i lavori di potenziamento della rete internet in fibra ottica fino alle abitazioni (FTTH).

Le attività per la realizzazione della nuova rete a banda ultralarga nell’ambito del Piano Italia 1 Giga del PNRR, che si affiancano agli interventi del piano autonomo di FiberCop, coinvolgeranno diverse aree del territorio comunale, con l’obiettivo di rendere progressivamente disponibili collegamenti ultraveloci. L’infrastruttura digitale predisposta da FiberCop a Cossato potrà raggiungere una velocità fino a 10 Gigabit al secondo e permetterà di accelerare i processi di digitalizzazione dei cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale.

Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2. “Il progetto - dichiara il sindaco di Cossato Enrico Moggio - offre una straordinaria opportunità non solo per le nostre aziende su un piano di maggiore competitività ma anche e soprattutto per i cittadini che potranno avere la possibilità di avere connessioni più veloci. Come amministrazione, lavoreremo in sinergia con la società FiberCop per cercare di ridurre il più possibile i disagi alla viabilità connessi ai cantieri”.

“FiberCop continua a investire nella trasformazione digitale del Paese, promuovendo l’adozione della fibra ottica e facilitando l’accesso a servizi avanzati in tutto il territorio – dichiara Rosario Cristaudo, responsabile Operations Area Nord Ovest di FiberCop. – La disponibilità di un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori attraverso connessioni stabili e veloci permetterà di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e di migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell’economia locale”.

Gli interventi sono nella fase di avvio e proseguiranno fino a interessare nel corso del 2026 la maggior parte del territorio comunale. FiberCop ha infatti ottenuto dal SUAP di Cossato l’autorizzazione necessaria alla posa delle infrastrutture depositando un dettagliato piano di interventi che sarà articolato in più fasi e interesserà progressivamente le seguenti aree del territorio cittadino: zona ponte Guelpa, frazione Ronco Alta, via Montegrappa, via Imer Zona, via Maffei; via Remondato, via Castelletto Cervo interna, canton Botto e la zona Coinarco; via Paruzza, via per Castelletto Cervo; via Dante, via Corridoni, frazione Alino, via XXV Aprile, innesto Borgata Mora; via Parlamento, via Trieste, via Marconi e il Borgo di Parlamento, via Barazze, via Polle, via Aosta; Cascine Minot, via Amendola, regione Pratobello; zona depuratore, frazione Castellengo; via Spinei- frazione Cerea.

Per la realizzazione della rete saranno utilizzate, laddove possibile, infrastrutture già esistenti, mentre i nuovi scavi, ove necessari, saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri. FiberCop opererà per limitare l’impatto sulla viabilità e procedere speditamente nella realizzazione della nuova rete. I cittadini potranno verificare la copertura del servizio presso il proprio operatore telefonico e richiederne l’attivazione per beneficiare fin da subito delle prestazioni della nuova rete.