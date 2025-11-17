Guardia di Finanza, ecco il bando di concorso per il reclutamento di 1985 Allievi VIDEO

La Guardia di Finanza ha indetto un bando di concorso nazionale per l'anno 2025. Lo riporta il Maggiore Massimo Masi della GdF di Biella che, ai microfoni del quotidiano Newsbiella.it, ne ha condiviso i contenuti principali.

“Prevede il reclutamento di 1985 Allievi Finanzieri distinto nel contingente ordinario e in quello di mare – spiega il Maggiore Masi – In particolare, sono presenti anche diverse specializzazioni come il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza o l'Anti Terrorismo e Pronto Impiego. È sicuramente una bella esperienza che arricchisce dal punto di vista umano e professionale”.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata online sul sito della Guardia di Finanza. Inoltre, il termine ultimo per l’invio è il 21 novembre 2025.