Guardia di Finanza ai saloni dell’orientamento, mostrate ai giovani di Biella le opportunità di carriera e formazione

Il Comando Provinciale Biella della Guardia di Finanza ha accolto con piacere l’invito a prendere parte ai due “Saloni dell’orientamento”, che si sono tenuti a Biella questo fine settimana. Venerdì scorso, al Biella Forum, le Fiamme Gialle biellesi hanno partecipato a Iolavoro, mentre sabato 15 novembre, a Città Studi, sono state presenti a Wooooow!Biella 2025.

Entrambi gli eventi sono stati una preziosa occasione per illustrare – con uno stand appositamente allestito con materiale illustrativo e attraverso la viva voce di militari in servizio alla sede di Biella – alle ragazze ed ai ragazzi che stanno per concludere le scuole secondarie di secondo grado le procedure di arruolamento nel Corpo degli Ufficiali, dei Marescialli e dei Finanzieri, come si svolgono le relative selezioni e quali sono i percorsi di studio e di crescita professionale che caratterizzano i diversi ruoli, ma anche per promuovere il valore della “Legalità Economica” e per far meglio comprendere i fondamentali compiti di polizia economico-finanziaria attribuiti al Corpo, a tutela delle Istituzioni e dei Cittadini.

Sono stati circa 800 gli studenti e le studentesse, spesso accompagnati dalle loro famiglie, che hanno visitato lo spazio dedicato alla Guardia di Finanza, manifestando curiosità e vivo interesse per una professione ricca di valori e tradizioni, votata al servizio della collettività, e chiedendo molte informazioni su come intraprendere queste affascinanti e prestigiose opportunità di carriera, per i giovani in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2° grado.

In proposito, si ricorda che è attualmente in corso il bando per il reclutamento di 1.985 Allievi Finanzieri, per il quale potrà essere presentata domanda fino alle 12 del 21 novembre 2025, e che, come ogni anno, nei prossimi mesi verranno banditi i concorsi per Allievi Ufficiali ed Allievi Marescialli. Sul portale https://concorsi.gdf.gov.it vengono costantemente aggiornate le informazioni su tutti i concorsi in atto e sono presenti i link attraverso i quali presentare le relative domande di partecipazione, che possono essere compilate esclusivamente in modalità telematica. È anche possibile trovare le informazioni dettagliate sui concorsi e seguirne gli esiti tramite l'app mobile “GdF Concorsi”, disponibile sulle piattaforme App Store e Google Play Store.