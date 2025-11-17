Biella, l'ex ospedale diventerà una scuola di Polizia Penitenziaria. Delmastro: “Giornata storica”

“Giornata storica per tutta la comunità di Biella. Dopo oltre vent’anni di immobilismo, l’ex Ospedale degli Infermi smette finalmente di essere una ferita aperta nel cuore della città e torna a vivere “.

È quanto dichiara Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia. E aggiunge: “Con la firma dell’atto sottoscritto dall’Agenzia del Demanio, dall’ASL di Biella e dal Ministero della Giustizia — autorizzato dalla Regione Piemonte, rappresentata dal Vicepresidente Elena Chiorino — lo Stato ottiene gratuitamente il diritto di superficie per 99 anni sull’intero complesso. L’intervento di riqualificazione prevede 74 milioni di euro di risorse strutturali, già stanziate, che daranno vita al nuovo Istituto di Formazione del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria, destinata a portare nel centro cittadino centinaia di allievi agenti ogni anno”.

“Se la sinistra biellese volesse continuare a cercare, tra polemiche sterili e miopi, questi fondi nel piano carceri, nel piano casa o nel piano sanitario, non li troverà – sottolinea - Perché non sono lì. C’è invece un piano serio, finanziato e pensato per restituire alla città un bene pubblico strategico, trasformandolo in una struttura moderna, efficiente e rispettosa del suo valore storico. Ancora una volta, laddove per anni hanno dominato abbandono e rassegnazione, questo Governo porta progettualità, investimenti e futuro".