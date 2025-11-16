Giornalisti per un giorno, gli studenti del Gae Aulenti di Biella intervistano i passanti: conosceranno la propria città? FOTO e VIDEO

Nel pomeriggio di martedì 4 novembre gli studenti delle classi 4ªA Geometri e 4ªA IPSIA dell’Istituto Gae Aulenti hanno vissuto un’esperienza insolita, nell’ambito del progetto di giornalismo e scrittura creativa “A scuola di giornalismo: scrivere con passione".

I ragazzi sono diventati giornalisti per un giorno, lavorando sul campo grazie a un’uscita didattica realizzata in collaborazione con il giornale digitale Newsbiella, partner del progetto.

Il gruppo, uscito dalle sedi dell'Istituto, ha raggiunto prima piazza Duomo, poi via Italia, dove ha intervistato i passanti per raccogliere impressioni e conoscenze legate alla cultura del territorio biellese: siti UNESCO, santuari, parchi naturali, musei, mostre, eventi e proposte culturali. L’iniziativa è nata proprio dalla 4ªA IPSIA e accolta con entusiasmo dalla dirigente dell’Istituto. Presente Giacomo Chiarini - Newsbiella, che ha supportato la produzione.

Gli studenti hanno coinvolto diversi cittadini, riscontrando maggiore disponibilità soprattutto tra i più giovani. Dalle interviste è emerso che la conoscenza del proprio territorio è un fenomeno eterogeneo, ma i "grandi classici" sono ampiamente riconosciuti. Il sito UNESCO più noto della provincia è Oropa, ma alcuni intervistati hanno citato anche le palafitte di Viverone, proclamate patrimonio diversi anni dopo. Tra i santuari più conosciuti figura Graglia, mentre uno dei parchi più visitati resta la Burcina, a Pollone. Non sono mancati approfondimenti legati a una ricca proposta culturale: mostre, musei ed eventi che, nonostante i luoghi comuni, non passano inosservati agli occhi dei cittadini.

L’attività ha riscosso un forte apprezzamento tra gli studenti, che per un pomeriggio si sono messi alla prova fuori dall’aula, suscitando curiosità tra passanti e commercianti. Dalle risposte raccolte è emerso come iniziative nuove e coinvolgenti – come le stesse interviste in strada – possano avvicinare le persone al patrimonio culturale, incentivandone la curiosità e la stessa scoperta.

L’esperienza ha permesso agli studenti di comprendere che dietro ogni intervista non ci sono soltanto domande e risposte, ma anche attenzione, ascolto e capacità di valorizzare ciò che ci circonda. Diventare giornalisti per un giorno li ha spinti a osservare la città con occhi diversi, consapevoli del valore delle storie e delle persone che spesso passano inosservate.