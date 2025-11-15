Running, "Su e Giù per Morzano”: domenica, appuntamento a Roppolo - Foto di repertorio.

Tutto pronto per la “Su e Giù per Morzano”, manifestazione podistica non competitiva in programma domenica 16 novembre 2025 a Roppolo, frazione Morzano.

L’evento, intitolato al Memorial Fabio Corrielle, è promosso dall’Atletica Santhià con il sostegno della Fondazione Emanuele Cacherano di Bricherasio, della FIDAL Piemonte e del Comitato Provinciale FIDAL Biella/Vercelli.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 8.00 presso la Fondazione Emanuele Cacherano di Bricherasio, in via Giovanni di Bricherasio 2, frazione Morzano – Roppolo (BI). La partenza avverrà alle ore 10.15.

Il percorso, di circa 7 chilometri, si sviluppa su strade collinari, alternando tratti asfaltati e sterrati.

La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione atmosferica e sarà garantita la presenza di personale medico e DAE.

Per maggiori informazioni: Luca Beltrami (tel. 328-5437145).