La minoranza di Mongrando firma un'interrogazione sulle nuove tariffe del parcheggio dell'ospedale

I gruppi consiliari di minoranza MONGRANDOMANI e MONGRANDO IN COMUNE entrano nel merito dell'aumento delle tariffe del parcheggio dell'ospedale di Biella e interrogano il sindaco di Mongrando e alla sua Giunta una presa di posizione e una immediata convocazione della Conferenza dei Sindaci.

"Premettendo che Il parcheggio dell’Ospedale di Biella è situato su area pubblica e serve l’intera popolazione del territorio provinciale , il recente aumento della tariffa da 1,00 € a 1,50 € l’ora incide su pazienti, familiari e accompagnatori, cioè su persone che spesso si trovano in situazioni di fragilità - si legge nel testo - .Tale aumento non contribuisce in alcun modo a migliorare i servizi sanitari, né a ridurre le liste d’attesa o a rafforzare i reparti , o semplicemente a creare un beneficio alla comunità tutta".

"Siamo qui a chiedere inoltre se il Sindaco e la sua Giunta ,sia disponibile a chiedere formalmente la convocazione della Conferenza dei Sindaci per discutere collegialmente l’impatto sociale dell’aumento, e se abbiano valutato la possibilità di presentare a tale conferenza , tariffarie agevolate (abbonamenti, esenzioni per malati cronici, caregiver e ricoveri prolungati)" chiede Antonio Filoni.

Yurj Rosso: "Spinti da un forte senso civico ,dettato dalle vere realtà che portano le persone a frequentare il parcheggio dell'Ospedale , ci siamo sentiti in dovere di chiedere al Sindaco e alla sua Giunta se ritenga socialmente equo che il costo dell’accesso alle cure ricada sulle persone malate e sulle loro famiglie, chiedendo loro di farsi portavoce in Conferenza dei Sindaci dell’ASL Biella . Vorremmo che non ci sia un nuovo atteggiamento di indifferenza e lassismo da parte dell'Amministrazione".