 / POLITICA

POLITICA | 15 novembre 2025, 08:20

La minoranza di Mongrando firma un'interrogazione sulle nuove tariffe del parcheggio dell'ospedale

Chiedono una presa di posizione da parte del sindaco

La minoranza di Mongrando firma un'interrogazione sulle nuove tariffe del parcheggio dell'ospedale

La minoranza di Mongrando firma un'interrogazione sulle nuove tariffe del parcheggio dell'ospedale

I gruppi consiliari di minoranza MONGRANDOMANI e MONGRANDO IN COMUNE entrano nel merito dell'aumento delle tariffe del parcheggio dell'ospedale di Biella e interrogano  il sindaco di Mongrando e alla sua Giunta una presa di posizione e una immediata convocazione della Conferenza dei Sindaci.

"Premettendo che  Il parcheggio dell’Ospedale di Biella è situato su area pubblica e serve l’intera popolazione del territorio provinciale , il recente aumento della tariffa da 1,00 € a 1,50 € l’ora incide su pazienti, familiari e accompagnatori, cioè su persone che spesso si trovano in situazioni di fragilità - si legge nel testo - .Tale aumento non contribuisce in alcun modo a migliorare i servizi sanitari, né a ridurre le liste d’attesa o a rafforzare i reparti , o semplicemente a creare un beneficio alla comunità tutta".

"Siamo qui a chiedere inoltre se il Sindaco e la sua Giunta ,sia disponibile a chiedere formalmente la convocazione della Conferenza dei Sindaci per discutere collegialmente l’impatto sociale dell’aumento, e se abbiano valutato la possibilità di presentare a tale conferenza , tariffarie agevolate (abbonamenti, esenzioni per malati cronici, caregiver e ricoveri prolungati)" chiede Antonio Filoni.

Yurj Rosso: "Spinti da un forte senso civico ,dettato dalle vere realtà che portano le persone a frequentare il parcheggio dell'Ospedale , ci siamo sentiti in dovere di chiedere al Sindaco e alla sua Giunta se ritenga socialmente equo che il costo dell’accesso alle cure ricada sulle persone malate e sulle loro famiglie, chiedendo loro di farsi portavoce in Conferenza dei Sindaci dell’ASL Biella . Vorremmo che non ci sia un nuovo atteggiamento di indifferenza e lassismo da parte dell'Amministrazione".

La minoranza di Mongrando firma un'interrogazione sulle nuove tariffe del parcheggio dell'ospedale

La minoranza di Mongrando firma un'interrogazione sulle nuove tariffe del parcheggio dell'ospedale

La minoranza di Mongrando firma un'interrogazione sulle nuove tariffe del parcheggio dell'ospedale

La minoranza di Mongrando firma un'interrogazione sulle nuove tariffe del parcheggio dell'ospedale

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore