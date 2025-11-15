Riuniti gli agricoltori di Valdengo e Quaregna Cerreto: domani la Festa di Ringraziamento

Festa di Ringraziamento: riuniti gli agricoltori di Valdengo e Quaregna Cerreto

Torna anche quest’anno a Valdengo la tradizionale Festa di Ringraziamento, organizzata dal Gruppo Agricoltori di Valdengo e Quaregna Cerreto. L’appuntamento è fissato per domenica 16 novembre 2025, giornata dedicata alla gratitudine per i frutti della terra e al mondo agricolo locale.

Il programma inizierà alle 8.30 con il ritrovo presso la sede del Gruppo Amici Sportivi di Valdengo, in via Libertà 30, dove il priore Edoardo Vercelli offrirà un rinfresco ai partecipanti.

Alle 10.00 partirà la sfilata verso la chiesa di San Biagio dove, alle 10.30, sarà celebrata la Santa Messa da don Luigi Bellotti.

Al termine della funzione si terrà la benedizione dei cavalli e dei trattori, simbolo della vita agricola del territorio.

Alle 11.30 il corteo proseguirà fino a piazza del Municipio per la deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti e l’aperitivo offerto dal Comune di Valdengo.

La giornata si concluderà con il pranzo sociale delle 13.00, sempre nella sede del Gruppo Amici Sportivi, aperto a tutti coloro che vorranno condividere un momento di festa e comunità.

A scandire la manifestazione sarà la Banda Filarmonica di Valdengo, che accompagnerà i principali momenti del programma.

L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo del Comune di Valdengo.