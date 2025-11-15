Rissa aggravata a Biella: due feriti e cinque denunce

Nella notte tra venerdì e sabato, gli agenti delle Volanti della Questura di Biella hanno denunciato cinque uomini, tutti di età superiore ai trent’anni, per il reato di rissa aggravata.
Secondo una prima ricostruzione — che potrà essere confermata o rivista sulla base delle immagini registrate dalle videocamere cittadine — due dei coinvolti sarebbero stati aggrediti da altri tre per futili motivi. Durante gli scontri, due persone hanno riportato lesioni.
Tutti gli uomini identificati risultano avere precedenti penali e di polizia, per reati dello stesso tipo.