 / CRONACA

CRONACA | 15 novembre 2025, 13:50

Rissa aggravata a Biella: due feriti e cinque denunce

Rissa aggravata a Biella: due feriti e cinque denunce - Foto di repertorio

Rissa aggravata a Biella: due feriti e cinque denunce - Foto di repertorio

Nella notte tra venerdì e sabato, gli agenti delle Volanti della Questura di Biella hanno denunciato cinque uomini, tutti di età superiore ai trent’anni, per il reato di rissa aggravata.

Secondo una prima ricostruzione — che potrà essere confermata o rivista sulla base delle immagini registrate dalle videocamere cittadine — due dei coinvolti sarebbero stati aggrediti da altri tre per futili motivi. Durante gli scontri, due persone hanno riportato lesioni.

Tutti gli uomini identificati risultano avere precedenti penali e di polizia, per reati dello stesso tipo.

C.S. Questura di Biella, G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore