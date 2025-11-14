Regione Piemonte, avviato l'accreditamento dei musei non statali: "Per rafforzare il sistema culturale"

La Regione Piemonte ha avviato la nuova procedura di accreditamento degli istituti museali non statali, approvata dalla Giunta e sviluppata in coordinamento con il Sistema Museale Nazionale (SMN) promosso dal Ministero della Cultura. Si tratta di un passaggio significativo per rafforzare conoscenza, qualità e valorizzazione del sistema museale piemontese, in coerenza con quanto previsto dal decreto ministeriale 113/2018 sui Livelli Uniformi di Qualità destinati a musei, monumenti e aree archeologiche.

Grazie a questa delibera, i musei non statali del territorio potranno avviare il percorso di autovalutazione e richiesta di accreditamento attraverso la piattaforma nazionale www.museiitaliani.it, con l’obiettivo di entrare a far parte del Sistema Museale Nazionale. L’iniziativa consentirà agli istituti coinvolti di beneficiare di maggiori opportunità in termini di visibilità, formazione e sviluppo di reti collaborative.

Per supportare gli enti interessati, la Regione Piemonte – in collaborazione con il Ministero della Cultura e con la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali – organizzerà un incontro informativo online giovedì 4 dicembre 2025. L’appuntamento illustrerà finalità, strumenti digitali e modalità di compilazione del questionario di autovalutazione previsto dal percorso.

«Con questa iniziativa – afferma l’assessore regionale alla Cultura Marina Chiarelli – la Regione compie un passo importante verso una gestione sempre più moderna, partecipata e qualificata dei nostri musei. L’accreditamento rappresenta un riconoscimento di qualità e un’occasione per rafforzare le reti territoriali e valorizzare il ruolo della cultura come motore di crescita, innovazione e sviluppo sostenibile».

Nei prossimi giorni, le informazioni dettagliate sull’incontro e le modalità di partecipazione saranno disponibili sul portale istituzionale della Regione Piemonte, nella sezione Cultura.