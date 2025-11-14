Cossato: urta un’auto con il monopattino e poi si allontana - Foto di repertorio

Incidente stradale a Cossato, dove nella giornata di ieri il 118 è intervenuto per un urto tra un monopattino e un’autovettura parcheggiata. Secondo la ricostruzione preliminare, il conducente del monopattino, dopo aver colpito la vettura in sosta, si sarebbe allontanato senza fornire le proprie generalità.

La donna, proprietaria della vettura parcheggiata è stata identificata dalle forze dell’ordine. Verranno effettuati ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica, grazie all'ausilio delle videocamere di sorveglianza.