Giornata Mondiale del Diabete: controlli gratuiti e prevenzione a Biella

Sabato 15 novembre, dalle 9 alle 18, presso il Centro Commerciale “I Giardini” di Biella, si terrà la Giornata Mondiale del Diabete, una giornata dedicata alla prevenzione e all’informazione sulle malattie metaboliche e cardiovascolari.

L’iniziativa è promossa da ASL BI – SSD Diabetologia, in collaborazione con i Lions Club Biella Bugella Civitas, Biella Host, Biella Valli Biellesi, Biella La Serra e il Leo Club Biella, insieme a FAND – Associazione Italiana Diabetici Biella ODV.

Durante la giornata saranno offerti controlli gratuiti di glicemia e pressione arteriosa e sarà possibile effettuare il calcolo del Diabetes Risk Score tramite questionario. Si tratta di esami non invasivi, utili per individuare precocemente fattori di rischio e prevenire patologie metaboliche e cardiovascolari.

I test saranno eseguiti da medici, infermieri e operatori volontari FAND abilitati e assicurati; al termine verrà consegnata ai partecipanti una scheda con i valori riscontrati, da presentare al proprio medico curante.

Nel corso dell’evento verrà anche presentata la campagna di raccolta fondi per l’acquisto di un retinografo destinato alla SSD Diabetologia ed Endocrinologia dell’ASL BI.

Sarà inoltre possibile effettuare il tesseramento FAND 2026.

Per informazioni: FAND Biella ODV – via Duomo 5, Biella – tel. 392 4075236.