Da Cavaglià l'appello di Avis: “C'è bisogno di sangue per le donazioni”

“C'è bisogno di sangue”. È l'accorato appello diffuso, nei giorni scorsi, sui propri canali social, dall'Avis Comunale di Cavaglià.

“Purtroppo a causa della pandemia e del disinteresse generale dilagante per qualsiasi forma di donazione, la raccolta del sangue per i trapianti e tutti i tipi di trasfusioni sono in costante diminuzione – si legge nel post riportato sui loro canali social – Da qui, l'invito ad attivarsi per donare il vostro sangue”.

Come riportato dall'Avis di Cavaglià può donare “chiunque goda di buona salute, abbia un’età compresa tra i 18 e i 65 anni ed abbia un peso corporeo non inferiore ai 50 chilogrammi. Tutte le visite mediche e gli esami di laboratorio sono gratuiti. Ad ogni donatore verrà infine rilasciato un tesserino comprovante le varie donazioni che effettuerà con il relativo gruppo sanguigno".

"Per la prima volta da aspirante, invece, sarò effettuato un solo semplice prelievo mentre dalla successiva si potrà diventare donatore effettivo - sottolinea Avis - Per informazioni o per dare la propria adesione si può contattare i numeri 340.2424063, 347.8841682 o 3317464860”.