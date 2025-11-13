Sordevolo si prepara al secondo appuntamento del Mercatino degli Angeli

Prima giornata positiva per il Mercatino degli Angeli di Sordevolo. I numerosi espositori e i volontari hanno accolto tantissimi visitatori provenienti da tutto il territorio Biellese, dalle province limitrofe e dal Piemonte.

Il prossimo appuntamento è per domenica 16 novembre 2025: i visitatori potranno passeggiare tra le bancarelle e le casette in legno, alla scoperta di prodotti agroalimentari a Km 0, oggetti di artigianato realizzati a mano e idee regalo originali. Molti gli eventi collaterali della giornata tra esposizioni tematiche e artisti Biellesi. Si inizia con “100. Placido Castaldi.

Un viaggio poetico tra sguardi e silenzi “, dedicata al pittore pollenese, visitabile presso il Piano Nobile del Palazzo Comunale di Sordevolo, con inaugurazione nella Sala Consiliare del Palazzo alle ore 10:00. Si prosegue, con “Storie di Fieno e di Riso” di Giorgio Marinoni presso il Piano Seminterrato del Palazzo, per concludere, poi, nella Biblioteca Comunale con la mostra “Sculture in pietra dell'Elvo” di Cecilia Martin Birsa. Durante l’orario di apertura del Mercatino saranno aperti al pubblico anche il "Museo della Passione" presso la Chiesa di Santa Marta, che celebra la Rappresentazione teatrale della Passione di Sordevolo e l’Archivio Lanifici Vercellone nel Palazzo Comunale.

Grande successo domenica scorsa per l’area ristoro "Bar degli Angeli" e per il "Ristoro degli Angeli" presso la sede ANA Gruppo di Sordevolo, con la “vera polenta concia di Sordevolo”, che ha soddisfatto tutti coloro che hanno potuto degustarla. Il Mercatino degli Angeli è un’opportunità imperdibile per vivere l’atmosfera natalizia e riscoprire la cultura e l’artigianato del territorio, nella splendida cornice delle montagne Biellesi.