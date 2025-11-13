Due schianti in poche ore ma nessun ferito a Roppolo e Quaregna Cerreto

Nessun ferito nei due sinistri stradali, avvenuti nella giornata di ieri, 12 novembre. Il primo è accaduto a Roppolo dove un'auto, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è finita contro il muro di un'abitazione. Nell'impatto l'anziana alla guida è rimasta indenne ma è stata trasportata in Pronto Soccorso per gli accertamenti di rito.

A Quaregna Cerreto, invece, i conducenti hanno proceduto alla compilazione del modello cid a seguito dello scontro tra le loro auto. Su entrambi gli episodi i rilievi sono stati raccolti dai militari dell'Arma.