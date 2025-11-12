Biella, controlli della Polizia Locale ai Giardini Zumaglini: trovata sostanza stupefacente

Continuano a Biella i controlli della Polizia Locale nell'ambito della sicurezza urbana. Nel pomeriggio di oggi, 12 novembre , sono stati monitorati i parchi cittadini, nello specifico i Giardini Zumaglini.

Proprio in quest’ultima zona, gli agenti, durante l’identificazione e il controllo di alcuni soggetti, hanno rinvenuto su uno di essi della sostanza stupefacente. Da un’attenta perquisizione gli operatori hanno trovato alcuni grammi di hashish. Il possessore, di origine straniera, è stato sanzionato ai sensi di legge mentre la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro.