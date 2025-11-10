La Pratrivero S.p.A. entra tra i sostenitori del Biella Master

La Pratrivero S.p.A., con i suoi amministratori Sergio e Paolo Barberis Canonico, quest’ultimo attuale presidente di Unione Industriale Biellese, ha accolto l’invito rivolto da Luciano Barbera, presidente della Fondazione che organizza i corsi Master, di iscriversi tra i contributori del Biella Master.

La storia della Pratrivero S.p.A. si intreccia con la storia della Famiglia Barberis Canonico e del paese di Pratrivero: oltre tre secoli e mezzo di appassionanti vicende umane ed imprenditoriali, che hanno coinvolto 14 generazioni, dal 1663 fino ai giorni nostri. Dal 1982 la Pratrivero S.p.A. produce tessuto non tessuto nei suoi tre stabilimenti in Italia, Pratrivero, Grignasco e Gandino e nel suo stabilimento USA situato ad Orangeburg, nel South Carolina.

Un nuovo, significativo traguardo per il Biella Master, che in questi giorni ha inaugurato la XXXV Edizione del corso, con l’obiettivo, consolidato negli anni, di formare manager che arricchiscano la conoscenza teorica delle tecnologie tessili con una esperienza pratica anche internazionale.