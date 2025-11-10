Maxi incidente a Cossato, code e traffico all'uscita della Superstrada

Traffico e lunghe code a Cossato per un incidente stradale che ha coinvolto più auto poco dopo l'uscita della Superstrada. È successo questa mattina, 10 novembre. Dalle informazioni raccolte, sembra che siano rimasti coinvolti nel tamponamento almeno 4 mezzi.
domenica 09 novembre
sabato 08 novembre
