CRONACA | 10 novembre 2025, 09:20

Maxi incidente a Cossato, code e traffico all'uscita della Superstrada

Traffico e lunghe code a Cossato per un incidente stradale che ha coinvolto più auto poco dopo l'uscita della Superstrada. È successo questa mattina, 10 novembre. Dalle informazioni raccolte, sembra che siano rimasti coinvolti nel tamponamento almeno 4 mezzi.

g. c.

