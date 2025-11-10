A Biella nasce il Centro Servizi Povertà di Biella, si chiude un cantiere lungo otto anni al Belletti Bona. Nel 2017 Biella si aggiudicò 400 mila euro del bando periferie per riadattare un'ala del Belletti Bona a spazio per i "sanzatetto". Nei primi giorni del dicembre 2018 l’allora sindaco Marco Cavicchioli aveva annunciato che all'inizio della primavera dell'anno successivo ci sarebbe stato il cambio di testimone tra il vecchio centro Borri in vicolo del Ricovero e il Belletti Bona. Ma a rallentare i tempi di consegna furono allora le modifiche al progetto originario e l’ allaccio alla rete del teleriscaldamento. Ora, passata l'amministrazione Cavicchioli, passata l'amministrazione Corradino, ci siamo: si è arrivati al termine dei lavori di ristrutturazione della porzione di proprietà del Comune di Biella sita all’interno della struttura del Belletti Bona e martedì 11 novembre ci sarà l'inaugurazione dei nuovi locali.

Molti saranno i servizi che si svolgeranno all’interno del Centro Servizi Povertà: attività di accompagnamento per persone in condizione di fragilità per facilitare l’accesso alla intera rete dei servizi, orientamento e presa in carico offrendo servizi essenziali quali fermo posta, servizi per l’igiene personale e lavanderia, deposito bagagli, consulenza amministrativa e legale, servizio di mediazione linguistica, distribuzione beni essenziali e pronta accoglienza notturna per le persone senza fissa dimora.

Nel dettaglio, l'area oggetto di intervento si sviluppa al piano terra all'interno della Casa di Riposo Belletti Bona, nella porzione di edificio di proprietà comunale, per una superficie complessiva di circa 540 metri quadrati. Si prevedono in totale 6 camere e 30 posti letto. Sono state previste una camera per le donne con 5 posti letto con a servizio un bagno, una camera per famiglia a 5 posti anche questa con un bagno, un ufficio colloqui e attività formative- sportello iscrizione anagrafica, centro diurno con 2 servizi igienici, la guardiola, un'altra camera con 6 posti, un servizio igienico e antibagno, quindi un'altra camera per 4 posti con WC, una camera da 7 posti con WC e un'ultima camera con 3 posti con WC. A queste si aggiungono una zona giorno, un salottino e il deposito bagagli, un locale centro diurno, lavanderia e deposito bagagli e il deposito materiale per le pulizie.