Alleanza Verdi e sinistra in piazza a Biella per lo “sblocca stipendi”

Sabato 8 novembre eravamo nuovamente in piazza, la mattina al mercato di Piazza Falcone e nel pomeriggio in Piazza Santa Marta a Biella, per la campagna nazionale di Alleanza Verdi e sinistra per lo “sblocca stipendi”.

Una proposta che ha ricevuto l’apprezzamento di moltissime persone perché, mentre il costo della vita schizza alle stelle, il governo abbassa le tasse ai ricchi, aumenta la spesa per le armi e “regale” qualche decina di euro di aumento a milioni di lavoratori e lavoratrici dipendenti.

Ecco perché ci vuole lo “Sblocca stipendi”, per indicizzare i salari all’inflazione: aumenta il costo della vita aumentano in automatico gli stipendi.

Tutto il contrario di quello che fa la finanziaria del governo Meloni. A loro interessa solo garantire i privilegi ai super ricchi o aumentare lo stipendio a Brunetta.

Per questo torneremo in piazza nelle prossime settimane e per questo continueremo la nostra campagna contro una pessima legge di bilancio e per ridare potere d’acquisto ai lavoratori e alle lavoratrici di questo paese.



