Aperitivo Finanziario: successo a Biella con Andrea Fabbris

Si è tenuto mercoledì 5 novembre il nuovo appuntamento con l’Aperitivo Finanziario promosso da Andrea Fabbris, consulente finanziario indipendente.

L’evento, ospitato presso il locale Second The Apartment di Biella, ha registrato il tutto esaurito e si è svolto in un’atmosfera accogliente e raffinata, resa ancora più suggestiva dallo stile liberty degli ambienti.

Durante la serata è stato approfondito il tema della pianificazione finanziaria come punto di partenza fondamentale per costruire strategie di investimento consapevoli ed efficaci. Fabbris ha illustrato l’argomento attraverso casi pratici tratti dalla propria esperienza professionale, offrendo spunti di riflessione concreti e applicabili.

La seconda parte della serata è stata dedicata a un momento più informale, durante il quale i partecipanti hanno potuto confrontarsi e fare networking nel corso dell’apericena, in un clima di dialogo e convivialità.

L’iniziativa si conferma un appuntamento sempre più apprezzato, capace di coniugare formazione, confronto e socialità, rendendo la finanza un tema accessibile e stimolante per tutti.