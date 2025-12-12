Biella, stanziati 20mila euro per sostenere gli eventi sportivi del territorio

Il Comune di Biella conferma il proprio sostegno al mondo sportivo locale destinando 20mila euro di contributi alle associazioni che, nel corso dell’anno, hanno organizzato eventi di rilievo sul territorio cittadino.
Nel dettaglio, le risorse saranno assegnate a quattro associazioni sportive che hanno presentato eventi ritenuti meritevoli: A.S.D. U.C.A.B. – 83ª Torino–Biella / 29° Giro della Provincia di Biella: 4.000 €; A.S. Bocce Valdengo – Final Four Bocce: 3.000 €; G.S. Favaro – 9ª edizione Vertikal Tovo: 3.000 €; ASD ASAD Biella – Play The Game – Special Olympics: 10.000 €.
Nella determina che stabilisce i contributi si legge come molte associazioni operino con il supporto di volontari e sostengano costi significativi nell’organizzazione di manifestazioni sportive. Il contributo vuole quindi essere un aiuto concreto per garantire continuità alle iniziative che animano la città e promuovono la pratica sportiva.
Il Comune precisa però che l’erogazione dei fondi avverrà solo dopo la verifica della documentazione relativa alla tracciabilità, regolarità fiscale e titolarità delle associazioni beneficiarie.