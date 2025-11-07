 / AL DIRETTORE

AL DIRETTORE | 07 novembre 2025, 09:23

Biella, il grazie di un lettore al Comune

Noi come redazione ci siamo fatti da tramite tra la famiglia e il Comune

Nei giorni scorsi avevamo pubblicato questa lettera "Biella, Strada dei Gallinit: cittadini segnalano danni e disagi, l’Assessore risponde". E a questo proposito è giunta in redazione questa. 

"Volevamo ringraziare tutte le persone che a seguito della nostra lettera tempestivamente si sono presi cura della situazione e hanno messo in sicurezza la strada Ottavio Rivetti, allargandola e tappando i buchi. Rendendo così il nostro percorso obbligato più agevole. Ora rimaniamo in attesa della sistemazione della strada dei Gallinit".

Rolando Perino Susanna e Bellan Massimiliano

