Biella, il grazie di un lettore al Comune

Nei giorni scorsi avevamo pubblicato questa lettera "Biella, Strada dei Gallinit: cittadini segnalano danni e disagi, l’Assessore risponde". E a questo proposito è giunta in redazione questa.

"Volevamo ringraziare tutte le persone che a seguito della nostra lettera tempestivamente si sono presi cura della situazione e hanno messo in sicurezza la strada Ottavio Rivetti, allargandola e tappando i buchi. Rendendo così il nostro percorso obbligato più agevole. Ora rimaniamo in attesa della sistemazione della strada dei Gallinit".