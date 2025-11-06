Sagliano, due giorni di celebrazioni per la commemorazione dei Caduti di tutte le guerre

Due giorni di celebrazioni a Sagliano Micca per la commemorazione dei Caduti di tutte le guerre. Si comincia oggi pomeriggio, 6 novembre, a partire dalle 14.30 con la visita delle scolaresche al Parco della Rimembranza. Seguirà poi una castagnata presso la sede degli Alpini di via Mazzini.

Sabato, invece, alle 10.30 si terrà la deposizione della corona d'alloro al monumento a Pietro Micca, con spostamento al Parco della Rimembranza, dove sarà reso il dovuto omaggio a chi ha sacrificato la propria vita.

Alle 11 è prevista la Santa Messa al cimitero locale mentre alle 12 si svolgerà l'aperitivo sempre nella sede delle penne nere. Infine, dalle 15 alle 18, avrà luogo l'apertura straordinaria della sede storica degli Alpini di via Roma. L'invito dell'amministrazione comunale è di esporre la bandiera tricolore.