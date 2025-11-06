Pralungo celebra il 4 Novembre, due momenti di preghiera per ricordare i Caduti

Anche quest’anno il comune di Pralungo ha ricordato con gratitudine tutti i Caduti per la patria. Sono stati posati i fiori di fronte alle lapidi che ne custodiscono la memoria, un gesto semplice ma carico di significato, a testimonianza del rispetto e della riconoscenza di tutta la comunità.

Inoltre, come riportato dai canali social dell'amministrazione, nella giornata di domenica si sono tenute due Sante Messe: una presso la Parrocchia di Santa Maria della Pace; l'altra nella Chiesa di Sant’Eurosia, dove si sono svolti momenti di preghiera e raccoglimento per ricordare chi ha donato la propria vita per la libertà e la pace.