Miagliano, al via il cantiere "ex-cava" in regione Titin con intervento di consolidamento del versante

A Miagliano è stato stato avviato il cantiere di messa in sicurezza del versante meridionale dell’area ex-cava, area che sovrasta la strada comunale (parzialmente acciottolato) per Case Code Inferiore in regione Titin. Come riportato dall'amministrazione comunale, l'intervento si è reso necessario considerata la complessiva instabilità del versante e il potenziale pericolo di caduta di blocchi rocciosi, che potrebbero riversarsi sul sottostante tratto.

Le operazioni prevedono la sistemazione del pendio mediante due tipologie di intervento: un esteso disgaggio finalizzato all’eliminazione sia dei blocchi rocciosi sconnessi presenti sul fronte di cava e potenzialmente instabili che di quelli già destabilizzati e in equilibrio precario sul pendio, ora in parte addossati ad alberature. Considerato che l’operazione comporterà la caduta dei materiali verso il basso, i medesimi saranno adeguatamente contenuti da una struttura provvisionale (vallo) atta anche a limitare i possibili danneggiamenti al piano viabile della strada comunale. Saranno inoltre eliminati gli alberi situati sulla scarpata per evitare che il futuro sviluppo dell'apparato radicale possa accrescere la sconnessione dell'ammasso roccioso.

A ciò si aggiunge la stabilizzazione del fronte roccioso con messa in opera di una rete in acciaio ad alta resistenza fissata con ancoraggi profondi, atti a costituire la chiodatura dell'ammasso lapideo. Il progetto, rientrante nel perimetro degli interventi preventivi al dissesto idrogeologico, trova regia in seno all'Unione Montana “Valle del Cervo – La Bürsch e prevede un impegno complessivo per 202mila euro, finanziati tramite l'ammissione ai fondi EgATO per l'annualità 2024.