Forte odore di gas, a Ponderano intervengono i Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco a Ponderano per una fuga gas. A lanciare l'allarme una residente nella serata di ieri, 5 novembre. Una volta sul posto, la squadra ha individuato la perdita e messo in sicurezza l'abitazione.
giovedì 06 novembre
mercoledì 05 novembre
martedì 04 novembre
