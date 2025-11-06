 / CRONACA

CRONACA | 06 novembre 2025, 10:20

Forte odore di gas, a Ponderano intervengono i Vigili del Fuoco

gas ponderano

Forte odore di gas, a Ponderano intervengono i Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Intervento dei Vigili del Fuoco a Ponderano per una fuga gas. A lanciare l'allarme una residente nella serata di ieri, 5 novembre. Una volta sul posto, la squadra ha individuato la perdita e messo in sicurezza l'abitazione.

g. c.

