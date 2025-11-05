Premiato a Milano il biellese Marcello Guelpa: Green Ark tra le aziende più innovative d’Italia FOTO

Milano ha celebrato l’imprenditoria innovativa e sostenibile italiana con la seconda edizione dell’Evolution Horizon Award, ospitata il 3 novembre nella spettacolare Immersive Room dell’Enterprise Hotel. L’iniziativa, ideata dal gruppo editoriale More News e organizzata da Chiara Osnago Gadda, ha premiato le realtà che meglio incarnano i valori di innovazione, sostenibilità e sicurezza nel mondo dell’impresa.

Durante la serata di gala, condotta dal giornalista Roberto Vassallo, sono stati assegnati riconoscimenti a numerose aziende protagoniste del cambiamento. Tra le vincitrici: Octopus Energy, premiata come azienda dell’anno per la sua capacità di unire tecnologia e trasparenza nel settore energetico; Edelman con il progetto Longevity Lab dedicato all’invecchiamento attivo; e, a pari merito, Anferr, Your Free Energy e La Lavanda Srl, esempi di impresa sostenibile e lungimirante.

Un riconoscimento speciale, nella categoria Innovation & Environmental Sustainability, è andato alla Green Ark Srl, fondata dal biellese Marcello Guelpa. L’azienda si distingue per il forte impegno nella ricerca di soluzioni che coniugano tecnologia e rispetto ambientale, sviluppando progetti innovativi volti a ridurre l’impatto ecologico dei processi produttivi, risultato che conferma l’eccellenza biellese anche nel campo della sostenibilità industriale.

Durante la cerimonia, spazio anche al Business Talk, momento di confronto tra imprese, istituzioni e mondo accademico, e alla consegna di due premi speciali: “Grande Milano” a CasAmica Onlus, per il suo impegno nel sostegno ai malati lontani da casa, e “Italia-Monaco” ad Alberto Di Luca, ambasciatore dell’Ordine di Malta nel Principato di Monaco.

“L’obiettivo di questa iniziativa – ha spiegato Chiara Osnago Gadda – è premiare le aziende che sanno innovare con visione e concretezza, valorizzando creatività, sostenibilità e sicurezza come pilastri del futuro.”

La serata, arricchita da momenti musicali e da testimonianze del mondo della cultura e della solidarietà, ha ribadito il valore delle imprese capaci di guardare avanti, unendo etica, innovazione e responsabilità sociale.