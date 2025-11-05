Camburzano ricorda i Caduti e celebra l’Unità nazionale: "Siamo parte di una storia comune" FOTO

Domenica 2 novembre 2025, il Comune di Camburzano ha celebrato la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, rendendo omaggio ai Caduti di tutte le guerre. Un appuntamento che, come ogni anno, ha coinvolto cittadini, autorità e associazioni locali in un momento di raccoglimento e memoria condivisa.

Alle ore 10:00 si è tenuta la Santa Messa e, a seguire, alle 11.00 la deposizione delle corone di alloro ai monumenti ai Caduti, un gesto con cui la comunità di Camburzano ha voluto ricordare coloro che hanno sacrificato la vita per la patria e per la libertà.

Nel suo intervento, il sindaco Luca Menegon ha sottolineato il valore storico e civile del 4 novembre: “Il 4 novembre è una data che segna la fine della Prima Guerra Mondiale, ma è anche il giorno in cui ricordiamo l’Unità d’Italia e rendiamo omaggio alle nostre Forze Armate. È un momento per fermarci e guardare con rispetto e riconoscenza a chi, in tempi difficili, ha servito il Paese con coraggio, lasciando la propria casa, la famiglia, la vita di tutti i giorni per difendere un’idea di libertà, di dignità, di patria”.

Il primo cittadino ha poi aggiunto: “Molti di loro non sono tornati, e i loro nomi restano incisi nei monumenti dei nostri paesi. Sono testimonianze di sacrificio e valori che dobbiamo custodire e tramandare. Ricordare oggi non significa solo rivolgersi al passato, ma comprendere quanto quelle lezioni siano ancora valide in un mondo che cambia rapidamente, dove spesso prevale l’individualismo. Giornate come questa ci ricordano che siamo parte di qualcosa di più grande: una comunità, un Paese, una storia comune”.

“Il modo migliore per onorare il sacrificio di chi ci ha preceduto è impegnarci, ciascuno nel proprio piccolo, per tenere unita e viva la nostra comunità. L’unità nazionale comincia da qui, dai nostri paesi, dai gesti quotidiani, dall’essere cittadini rispettosi e pronti ad aiutare gli altri. Oggi non celebriamo con una grande cerimonia, ma con un momento semplice, fatto di silenzio e gratitudine. E a volte, la semplicità è la forma più sincera di rispetto”.